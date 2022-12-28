В Уфимском районе открылось первое в Башкирии отделение «Движения первых»

Они все на дискуссионных площадках обсуждали с делегатами из других регионов. Привезли сюда эти идеи. И теперь мы вместе с этими делегатами будем разрабатывать их идеи, те, которые они привезли с собой в Москву, доработали их там, совместно со своими коллегами из других регионов. Может быть, что-то почерпнули у них.

Ранис Хасанов, руководитель регионального отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых»