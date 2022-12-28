В Уфимском районе открылось первое в Башкирии отделение «Движения первых»

В центре образования «Спутник» в Чесноковке открыли первое в республике отделение «Движения первых». Ранее закон о российском движении детей и молодежи подписал президент России Владимир Путин.

В активе школьного отделения уже 15 ребят. Ещё 400 учеников войдут в состав движения позднее. Руководитель регионального отделения рассказал, как прошел первый всероссийский съезд детей и молодежи в Москве в середине декабря. Там ребята представили свои идеи и новые проекты по труду, добровольчеству, образованию и другим сферам.

Они все на дискуссионных площадках обсуждали с делегатами из других регионов. Привезли сюда эти идеи. И теперь мы вместе с этими делегатами будем разрабатывать их идеи, те, которые они привезли с собой в Москву, доработали их там, совместно со своими коллегами из других регионов. Может быть, что-то почерпнули у них.

Ранис Хасанов, руководитель регионального отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых»

Башкирская делегация состояла из 13 ребят. В эту группу собрали детей со всей республики. Сейчас движение юных энтузиастов запустило проект «Российский детский Дед Мороз». В рамках акции школьники поздравят взрослых, которые будут работать в новогоднюю ночь и праздничные дни.

Сегодня также открытие в колледже, потому что данное движение объединяет и наших обучающихся школ, и соответственно, и тех, ребят которые обучаются в системе СПО. Самая главная цель движения – объединить ребят с общими интересами, с общими задачами и с общим целепологанием, отношением к жизни, стране и исторической, возможно, малой Родине, к истории нашего государства.

Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан
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