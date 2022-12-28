В Уфимском районе открылось первое в Башкирии отделение «Движения первых»

В центре образования «Спутник» в Чесноковке открыли
первое в республике отделение «Движения первых». Ранее закон о российском
движении детей и молодежи подписал президент России Владимир Путин.
В активе школьного отделения уже 15 ребят. Ещё 400
учеников войдут в состав движения позднее. Руководитель регионального отделения
рассказал, как прошел первый всероссийский съезд детей и молодежи в Москве в
середине декабря. Там ребята представили свои идеи и новые проекты по труду,
добровольчеству, образованию и другим сферам.
Они
все на дискуссионных площадках обсуждали с делегатами из других регионов.
Привезли сюда эти идеи. И теперь мы вместе с этими делегатами будем
разрабатывать их идеи, те, которые они привезли с собой в Москву, доработали их
там, совместно со своими коллегами из других регионов. Может быть, что-то
почерпнули у них.Ранис Хасанов, руководитель регионального отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых»
Башкирская делегация состояла из 13 ребят. В эту
группу собрали детей со всей республики. Сейчас движение юных энтузиастов
запустило проект «Российский детский Дед Мороз». В рамках акции школьники
поздравят взрослых, которые будут работать в новогоднюю ночь и праздничные дни.
Сегодня
также открытие в колледже, потому что данное движение объединяет и наших
обучающихся школ, и соответственно, и тех, ребят которые обучаются в системе
СПО. Самая главная цель движения – объединить ребят с общими интересами, с
общими задачами и с общим целепологанием, отношением к жизни, стране и
исторической, возможно, малой Родине, к истории нашего государства.Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан