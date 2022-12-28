В Башкирии запустили производство сырья для моцареллы

Первыми в республике запустили производство кальяты. На Стерлитамакском молочном комбинате в рамках импортозамещения наладили выпуск сырного зерна. Полуфабрикат используют в приготовлении моцареллы и других видов сыра. Помимо этого, на предприятии сегодня официально открыли новую линию по розливу молока в ПЭТ-бутылки.

Раньше его закупали в Европе, теперь будут выпускать в Башкортостане. Кальята – это промышленный итальянский сыр, его не употребляют в пищу. Продукт служит полуфабрикатом для дальнейшего производства.

Это полуфабрикат, сырное зерно, которое является фундаментом для дальнейшей его переработки. Оно идет на моцареллу, сулугуни, чечеллу и такие сыры, как пицца-сыр, косичка наша традиционная. Все сыры, которые подвергаются плавлению, вот это и есть кальята. Григорий Евграфов, главный инженер

Пока на Стерлитамакском молочном комбинате выпускают семь тонн кальяты в сутки. Это первая в Башкортостане промышленная линия по производству сырного зерна. На этом работа по снижению зависимости от импорта на предприятии не ограничивается. Сегодня здесь состоялся запуск новой линии по розливу молока в ПЭТ-бутылки.

Бутылки мы выдуваем здесь, у нас есть выдувная машина, производительность нашего автомата – 6 тысяч бутылок в час. У нас два объема – это полтора литра и 0,93. Айгуль Галиева, начальник производства Стерлитамакского молочного комбината

Производительность новой линии по розливу – 120 тонн в сутки. Пока она работает на половину своей мощности. В перспективе комбинат может без проблем нарастить объёмы. А необходимость в этом будет, учитывая развитие молочного животноводства в регионе.

На сегодняшний день пока загрузка предприятия составляет 50 процентов. Но при этом параллельно мы видим, что увеличивается строительство индустриальных молочных ферм. На сегодняшний день в работе у нас 21 индустриальная ферма к 24 году, соответственно, это будет увеличивать объем хорошего цельного молока. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан