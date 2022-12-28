В Башкирии запустили производство сырья для моцареллы

Первыми в республике запустили производство кальяты. На Стерлитамакском молочном комбинате в рамках импортозамещения наладили выпуск сырного зерна. Полуфабрикат используют в приготовлении моцареллы и других видов сыра. Помимо этого, на предприятии сегодня официально открыли новую линию по розливу молока в ПЭТ-бутылки.
Раньше его закупали в Европе, теперь будут выпускать в Башкортостане. Кальята – это промышленный итальянский сыр, его не употребляют в пищу. Продукт служит полуфабрикатом для дальнейшего производства.
Пока на Стерлитамакском молочном комбинате выпускают семь тонн кальяты в сутки. Это первая в Башкортостане промышленная линия по производству сырного зерна. На этом работа по снижению зависимости от импорта на предприятии не ограничивается. Сегодня здесь состоялся запуск новой линии по розливу молока в ПЭТ-бутылки.
Производительность новой линии по розливу – 120 тонн в сутки. Пока она работает на половину своей мощности. В перспективе комбинат может без проблем нарастить объёмы. А необходимость в этом будет, учитывая развитие молочного животноводства в регионе.
С сырьем проблем в республике нет, отметил Ильшат Фазрахманов, общаясь с журналистами. Башкортостан производит большие объемы зерна, сырого молока и мяса. Сегодня важно сделать ставку на переработку сырья и получение готовых продуктов питания собственного производства.