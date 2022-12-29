Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поделился прогрессом строительства снегоплавильной установки

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев рассказал о строительстве снегоплавильного пункта, который будет располагаться на улице Сагита Агиша. Ратмир Мавлиев рассказал о прогрессе строительства в своих социальных сетях.
– Установили оборудование для забивки свай. После переустройства канализации приступили к тестовой забивке свай, – написал мэр. – По другим инженерным коммуникациям вынос сетей завершили, смонтировали железобетонные колодцы, проложили трубы канализации.
По словам Ратмира Мавлиева, в ближайшее время на месте строительства начнется работа по выкапыванию котлована для размещения самой снегоплавильный установки.