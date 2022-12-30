Радий Хабиров передал флаг батальона Шаймуратова в Национальный музей Башкирии

Накануне во время рабочей поездки на Донбасс Радий Хабиров встретился с бойцами-добровольцами батальона имени Шаймуратова. Уроженцы республики передали главе региона флаг батальона со своими пожеланиями.
Сегодня Радий Хабиров во время первого заседания республиканского совета по культуре, как и обещал, передал флаг на хранение директору Национального музея Башкирии. Глава региона отметил, что заседание проходит в непростое для нашей страны время, когда Россия проводит специальную военную операцию.
Глава республики также поблагодарил всех работников, деятелей сферы культуры, артистов, которые организуют патриотические акции в поддержку СВО, выступали с концертами перед мобилизованными, которые едут поддержать ребят в зону специальной военной операции.