Радий Хабиров передал флаг батальона Шаймуратова в Национальный музей Башкирии

Накануне во время рабочей поездки на Донбасс Радий Хабиров встретился с бойцами-добровольцами батальона имени Шаймуратова. Уроженцы республики передали главе региона флаг батальона со своими пожеланиями. 

Фото №1 - Радий Хабиров передал флаг батальона Шаймуратова в Национальный музей Башкирии

Сегодня Радий Хабиров во время первого заседания республиканского совета по культуре, как и обещал, передал флаг на хранение директору Национального музея Башкирии. Глава региона отметил, что заседание проходит в непростое для нашей страны время, когда Россия проводит специальную военную операцию. 

Практически мы воюем с объединенным Западом, мы защищаем нашу страну, в том числе наши культурно-духовные ценности. Мы на этой неделе побывали у наших ребят, бойцов добровольческих батальонов и пообщались также с мобилизованными. То, что я для себя понял, там все по-честному. Нашим ребятам очень важна наша поддержка, в том числе и моральная. Они передавали всей республике большой привет

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Глава республики также поблагодарил всех работников, деятелей сферы культуры, артистов, которые организуют патриотические акции в поддержку СВО, выступали с концертами перед мобилизованными, которые едут поддержать ребят в зону специальной военной операции.  

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