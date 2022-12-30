Радий Хабиров передал флаг батальона Шаймуратова в Национальный музей Башкирии

Практически мы воюем с объединенным Западом, мы защищаем нашу страну, в том числе наши культурно-духовные ценности. Мы на этой неделе побывали у наших ребят, бойцов добровольческих батальонов и пообщались также с мобилизованными. То, что я для себя понял, там все по-честному. Нашим ребятам очень важна наша поддержка, в том числе и моральная. Они передавали всей республике большой привет

Радий Хабиров, Глава Башкирии