Итоги года на телеканале БСТ: расскажем о главных событиях 2022-го для Башкирии

Завтра на телеканале БСТ вместе подведем итоги года. Команда редакции «Новостей» расскажет о главных событиях прошедших 12 месяцев: печальных, радостных, иногда поражающих, но дающих надежду. Специальный выпуск информационной программы начнется в 21:00.
Вместе с командой новостей пролетим над уходящим годом. Обернёмся назад и немного заглянем в будущее. Главные события уместились в часовую программу, но вот на её подготовку ушло в десятки раз больше времени. Только студийная часть писалась 12 часов. И не всё ведущим давалось легко.
Ведущие работали без привычного суфлёра. Длинные подводки заучивали наизусть. А подготавливали их вместе с репортажами корреспонденты.
Фирменный цвет новостных выпусков – синий. И студии всегда были в этой гамме. Но здесь решили кардинально изменить внешний вид, сменив холодные оттенки на тёплые в эти морозные дни. Зелёный – это тот цвет, который ассоциируется с Новым годом. Огромное пространство, трёхметровые плазменные экраны. Студия – словно большой пазл. Маленькие мониторы – как детали, которые складываются в единую картину.
Чем жила республика в этом году? Чему научилась и чего достигла? Рекорды в сельском хозяйстве, а всё потому, что наука не стоит на месте. Создание НОЦ – одно из самых значимых событий. Вспомним и о возвращенных именах: Шаймуратов теперь вписан не только в историю, но и в ландшафт столицы. Парки, общественные пространства – что нового принес 2022-й? Как пережила экономика республики этот год? Что будет с крупнейшими инфраструктурными проектами и что поменялось вдали от городской суеты? Куда ведут туристические тропы?
Фокус на детали и в репортажах, и в студии. Грим требовался не только ведущим и журналистам, но и реквизитам. И завтра можно будет узнать, зачем же корреспондент Айгуль Хатыпова пришла в студию с человеческими костями и в кого целилась Роза Хабибуллина. Смотрите в 21:00 на телеканале БСТ.