Итоги года на телеканале БСТ: расскажем о главных событиях 2022-го для Башкирии

Завтра на телеканале БСТ вместе подведем итоги года. Команда редакции «Новостей» расскажет о главных событиях прошедших 12 месяцев: печальных, радостных, иногда поражающих, но дающих надежду. Специальный выпуск информационной программы начнется в 21:00.

Вместе с командой новостей пролетим над уходящим годом. Обернёмся назад и немного заглянем в будущее. Главные события уместились в часовую программу, но вот на её подготовку ушло в десятки раз больше времени. Только студийная часть писалась 12 часов. И не всё ведущим давалось легко.

Сложно стоять долго на каблуках, голодными – работа в режиме нон-стоп. Непросто затрагивать сложные темы, переживаем. Но были и хорошие моменты. Надеемся, зрители оценят нашу работу. Элина Насырова, ведущая программы «Итоги года»

Ведущие работали без привычного суфлёра. Длинные подводки заучивали наизусть. А подготавливали их вместе с репортажами корреспонденты.

В обычных выпусках сюжеты доделываются в последний момент, в случае же с «Итогами года» нам дали чуть больше времени, чтобы вспомнить прошедшие 365 дней. И всё, в нас включается перфекционизм – в итоге редакция вторую неделю здесь просто ночует. Альбина Хайруллина, автор программы «Итоги года»

Фирменный цвет новостных выпусков – синий. И студии всегда были в этой гамме. Но здесь решили кардинально изменить внешний вид, сменив холодные оттенки на тёплые в эти морозные дни. Зелёный – это тот цвет, который ассоциируется с Новым годом. Огромное пространство, трёхметровые плазменные экраны. Студия – словно большой пазл. Маленькие мониторы – как детали, которые складываются в единую картину.

Фишка студии – мультимедийный стол, чтобы зритель мог глубже погружаться в тему каждого сюжета. Радик Фатхиев, художник-постановщик программы «Итоги года»

Чем жила республика в этом году? Чему научилась и чего достигла? Рекорды в сельском хозяйстве, а всё потому, что наука не стоит на месте. Создание НОЦ – одно из самых значимых событий. Вспомним и о возвращенных именах: Шаймуратов теперь вписан не только в историю, но и в ландшафт столицы. Парки, общественные пространства – что нового принес 2022-й? Как пережила экономика республики этот год? Что будет с крупнейшими инфраструктурными проектами и что поменялось вдали от городской суеты? Куда ведут туристические тропы?

Мы очень постарались, провели большую работу, чтобы за один час с небольшим мы вместе со зрителями, со всей республикой еще раз прожили эти 12 месяцев. Они были разными – где-то радостными, где-то горестными, но это наша жизнь. Поэтому я каждого жителя республики приглашаю новогодний вечер и ночь провести с телеканалом БСТ. Рустам Зарафутдинов, генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан»