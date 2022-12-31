Глава Башкирии принял участие в новогодней акции «Елка желаний»

Глава Башкирии Радий Хабиров 31 декабря принял участие в ежегодной новогодней акции «Елка желаний». Проводится эта акция по всей России с 2018 года.
Радий Хабиров снял с елки три шара, в которых были указаны пожелания участников акции – детей. В одном из шаров попалось пожелание пятилетнего Давида Шайхутдинова, он мечтает об интерактивном глобусе. Карим Муслимов восьми лет мечтает побывать на хоккейном матче, а 14-летняя Ксения Добранова желает увидеть, как создаются мультфильмы.
Фото: администрация Главы РБ