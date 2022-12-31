Глава Башкирии принял участие в новогодней акции «Елка желаний»

Все пожелания обязательно исполним. «Ёлка желаний» – только часть нашей заботы о детях. В этом году мы уделяем особое внимание семьям участников специальной военной операции. Для всех ребятишек из таких семей мы подготовили и вручили к Новому году праздничные рюкзаки с подарками. Я очень признателен главам муниципалитетов, которые ответственно подошли к проведению утренников с приглашением детей участников СВО. Впереди – новогодние каникулы, во время которых по всей республике можно будет посетить множество праздничных мероприятий. А 13 января состоится «Аксаковская ёлка» для «особенных» детей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии