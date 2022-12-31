В Башкирии снова растет число новых фактов коронавируса

В Башкирии постепенно снова растет число новых выявляемых ежесуточно фактов коронавируса. В Министерстве здравоохранения республики озвучили актуальную на 31 декабря 2022 года статистику.
Согласно обновленным данным, в Башкирии за весь период пандемии коронавирус выявили у 343 484 человек, из них за сутки зарегистрировано 349 фактов. Выписано по выздоровлению 335 614 пациентов, из них за сутки – 518.
Скончались от коронавируса в республике 5 957 человек, в том числе за минувшие сутки – 1. На стационарном лечении сегодня находятся 158 пациентов.