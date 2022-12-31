Возвращенные имена: Радий Хабиров восстанавливает историческую справедливость

В работе восстановления исторической справедливости недостаточно голоса людей, нужен рычаг власти. В руки его взял Глава Башкортостана Радий Хабиров. По его инициативе была проделана большая работа, чтобы громкие имена зазвучали с новой силой.

В авторе нежных строк к жене сложно разгадать выдающегося военачальника, предводителя дивизии героев генерала Шаймуратова. Письма, тактический блокнот военных действий, кружку и ложку комдива берегут в витринах музеев. Благодарные потомки хранят память, нестираемую временем.

То, о чем мечтал отец, свершилось. Я специально привезла портрет его. Чтобы он это увидел. Он служил в 60-м полку. Он говорил, что Шаймуратов – герой. Ирина Газизова, жительница г. Уфы

Народная мелодия отныне есть в репертуаре башенных часов. Спустя восемь десятилетий генерал-майор снова среди своих. В марте 1942 на Советской площади командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии доложил руководству республики о том, что бойцы готовы к отправке на фронт. Бронзовый генерал сегодня вновь на коне: путь домой оказался небыстрым. 600 тысяч подписей, письма, обращения и решение Радия Хабирова с папкой ехать в Кремль – запоздавшее звание Героя России возвращали всем миром.

Судьба Шаймуратова, который всего добился сам. Очень образованный человек. Образование университетского, мирового уровня. Знание китайского языка, уйгурского языка. Военный резидент в Китае. Вот эта судьба – наша мечта. Советская мечта, башкирская мечта, русская мечта. Владимир Мединский, помощник Президента Российской Федерации

Сцена, возрожденная спустя век. Театральные подмостки Красный Паша покоряет, как и постановка 1982 года. Еще раз оживил образ дипломата с мировым именем Карима Хакимова режиссер Айрат Абушахманов. Непрерываемая нить истории – роль политического деятеля первым в те далекие годы примерил папа постановщика. Яркая игра Абушахманова-старшего покорила супругу прославленного дипломата.

Она подошла к двери и сказала: «Можно я вас поцелую?». Поцеловала, заплакала. А потом сказала: «Я жена дипломата, я не должна чувствам поддаваться». Ахтям Абушахманов, заслуженный артист России, народный артист БАССР

И вновь история мальчика из башкирской глубинки. Ученик медресе «Галия» в Уфе, дослужившийся до генерального консула государства. Карим Хакимов не только подружит, он возведет нерушимые мосты с Саудовской Аравией, став своим среди чужих. Арабы в его лице полюбят весь Советский Союз.

Саудиты смотрели на Хакимова, как на своего человека. Не как на чужака, представителя Советской России, а представителя арабо-мусульманской культуры. Благодаря этому он имел возможность беседовать с королем в любое время. Такая честь не была дана никому. Флюр Сибагатов, кандидат филологических наук

Об этой истории молчали больше 20 лет. В августе 1996 года самолёт Башкирских авиалиний, возвращавшийся из Анапы в Уфу, начал падать. В салоне – семьи с детьми, которые летели с отдыха. Только мастерство, мужество и умение взять себя в руки в самой критической ситуации летного экипажа спасло жизни 60 пассажиров.

На второй круг не было шансов, набирали высоту. Земля горела, дымовая завеса, как будто пожар. Салават Хабиров, штурман

Летчики скромно молчали, не считая себя героями. Только благодаря вмешательству главы республики экипаж судна наградили орденами Мужества.

Забыто на десятилетия было и событие, спасшее целый город. Разрушение трубы на нефтяном заводе грозило экологической катастрофой. Обломок завис над производством горючих продуктов. Спасатели направленным взрывом подтолкнули конструкцию на безопасную сторону. За свой подвиг спустя 30 лет спасатели из рук Радия Хабирова получили ордена Шаймуратова. Имя вернувшегося комдива теперь восстанавливает имена потомков.

Слова из «Двух капитанов» станут девизом всех советских мальчишек. Прототип героя романа Каверина – уроженец Уфы. Полярник Валериан Альбанов, двухлетний дрейф среди льдин на шхуне Святая Анна, пеший марш-бросок в плену вечной мерзлоты. Все тяготы экспедиции, нечеловеческий холод и голод, штурман принял, покоряя Арктику.

С помощью таких каяков в 1914 году группа Альбанова двинулась к островам. В музее представлена реплика. Собиралось судно из подручных средств. Древесину демонтировали из шхуны, стяжку выполнили из кожи моржа. На этом следы Святой Анны затеряются навсегда, а Альбанов не только выживет, но и сохранит бортовой журнал, записи из которого лягут в основу научных открытий.