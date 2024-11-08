Радий Хабиров подписал новый закон

Глава Башкортостана подписал закон о развитии военно-прикладного и любительского спорта. Он даст органам госвласти правовые основания за счет бюджетных средств оказывать содействие в развитии таких дисциплин. Будет больше возможностей для проведения любительских спортивных соревнований.

Как прокомментировали в Госсобрания, организаторы турниров смогут на льготных основаниях или и вовсе безвозмездно брать в аренду помещения для проведения таких мероприятий. Закон, как ожидают, поспособствует более широкому вовлечению жителей в спорт и активный образ жизни.