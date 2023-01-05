В Башкирии ушел из жизни экс-руководитель ОАО «Башинформсвязь» Салават Гайсин

Салават Мухтарович был опытным руководителем, честным и порядочным человеком, отдававшим все силы служению республике. За годы работы он внес огромный вклад в становление и развитие системы связи, зарекомендовал себя как системный управленец с высокими профессиональными и человеческими качествами. Нас связывали долгие годы совместной работы в Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан. Салавата Мухтаровича отличали высокая работоспособность и компетентность, он всегда без остатка отдавал делу свой талант, уверенно отстаивал интересы избирателей, пользовался большим авторитетом среди коллег и всех, кто его знал. Его уход из жизни - большая потеря для всех нас. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Салавата Мухтаровича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Константин Толкачев, Председатель Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан