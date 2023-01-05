В Башкирии ушел из жизни экс-руководитель ОАО «Башинформсвязь» Салават Гайсин

На 83-м году жизни умер заслуженный связист РФ, экс-руководитель "Башинформсвязь" Салават Мухтарович Гайсин. Свои соболезнования выразил Председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев.
Салават Гайсин — очень известная личность в Башкирии далеко за ее пределами. Он завоевал популярность и большой авторитет в качестве умелого организатора производства, активного парламентария, гендиректора ОАО «Башинформсвязь».
Салават Гайсин родился 24 февраля 1940 года в деревне Расулево Учалинского района. В 1964 году окончил Новосибирский электротехнический институт связи. В 1965-1975 годах работал главным инженером, а затем начальником Белорецкого эксплуатационно-технического узла связи. С 1976 года трудился в производственно-техническом управлении связи БАССР в должности замначальника. В ноябре 1987 года стал начальником управления связи. В 1992 году, после преобразования ПТУС БАССР в ОАО «Башинформсвязь», Салават Мухтарович Гайсин стал генеральным директором, возглавляя компанию до 2011 года.
Благодаря инициативам и энергии Салавата Мухтаровича и труду нескольких тысяч связистов в селах и городах Башкирии развивались широкополосный доступ в Интернет, телефония и радиотехнологии, пейджинговая и сотовая связь.
Салават Мухтарович Гайсин был почетным доктором БашГУ, действительным членом Международной академии качества коммуникаций и Международной академии меценатства. Награжден орденами орденом «Почета» и «Знак Почета», орденом Салавата Юлаева и орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан», медалью «за доблестный труд».
Церемония прощания с Салаватом Гайсиным пройдет шестого января в 10:30 в Доме Госсобрания по адресу: город Уфа, улица Заки Валиди, 40.
Редакция bash.news выражает соболезнования родным и близким Салавата Мухтаровича Гайсина
Фото: svyaz-museum.ru