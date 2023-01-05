Супружеская пара из Уфимского района отметила 60-летие совместной жизни

В любви более полувека. Супруги Новиковы из Уфимского района отметили 60-летний юбилей совместной жизни. Алексей Федорович и Антонина Степановна – ветераны труда. Он нефтяник, она врач. Секрет гармоничной и счастливой семейной жизни Новиковы видят в умении слышать и помогать друг другу, ставить цели и вместе идти к ним.

Золотые и серебряные. Обыграть Алексея Федоровича в шашки весьма трудно. В этом мы убедились на собственном примере. Благородно уступив инициативу в начале партии, он быстро меняет стратегию и менее чем через 10 минут ставит противника в тупик.

А это эпизод трудовой деятельности Алексея Новикова как успешного нефтяника – продолжительная командировка в конце 80-х в Йемен. Там он обучал местных специалистов мастерству разведки и добычи нефти. Именно этой отрасли Алексей Федорович посвятил всю свою жизнь. 54 года добывал черное золото. Начинал в Ишимбае простым помощником бурильщика. Именно здесь он встретил свою любовь. Антонина Степановна трудилась акушеркой. Но свела их тяга к искусству – оба занимались творческой самодеятельностью, были комсомольцами. Заприметив красивую девушку, Алексей Новиков решил во что бы то ни стало добиться ее внимания. В итоге она оценила старания настойчивого нефтяника.

Антонина Степановна стала ему надежной опорой и путеводной звездой. И с ее подачи в 45 лет он закончил институт и получил высшее образование. В студентах ходил вместе со своими повзрослевшими детьми. Пример труда и самосовершенствования. Антонина Новикова взяла на себя все домашние хлопоты, помогали сыновья и дочь. И в то же время ее профессия требовала большой самоотдачи. Акушеркой она помогла появиться на свет не одному поколению ишимбайцев. Ее профессионализм настолько высок, что ей доверяли врачебные должности. А дома кредо Новиковых было – никаких ссор.