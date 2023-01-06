Ушел из жизни экс-председатель Нацбанка Республики Башкортостан Мухамет Сагитдинов
Вчера, пятого января, скончался на 87-м году жизни доктор экономических наук, заслуженный экономист РБ и РФ, профессор, экс-председатель Нацбанка РБ Мухамет Сагитдинов. Коллектив Отделения-Нацбанка по Республике Башкортостан Банка России выразил соболезнования близким и родным.
Мухамет Шамсутдинович до конца своих дней был в строю, трудился с полной самоотдачей, посвятив всю свою жизнь служению родной республике. Профессионализм, системное мышление, порядочность, чуткое отношение к людям, стремление действовать в интересах общего дела были основой его авторитета среди государственных деятелей самого высокого уровня, в профессиональном сообществе и научных кругах.
Марат Кашапов, управляющий Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России
Мухамет Сагитдинов внес большой вклад в становление и развитие банковского сектора республики и всей РФ. Научная деятельность Мухамета Шамсутдиновича была посвящена формированию и развитию двух- и трехуровневой банковской системы Башкортостана. Под его руководством разработали и внедрили методики оптимизации трудозатрат, автоматизированных систем управления и структуры банков, а также технологию внутрирегиональных межбанковских электронных расчетов.
От имени коллектива Национального банка выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Мухамета Шамсутдиновича. Его уход – огромная утрата для всех нас. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, а его имя – в истории нашей республики.
Марат Кашапов, управляющий Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным и близким Мухамета Шамсутдиновича