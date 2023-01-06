Ушел из жизни экс-председатель Нацбанка Республики Башкортостан Мухамет Сагитдинов

Мухамет Шамсутдинович до конца своих дней был в строю, трудился с полной самоотдачей, посвятив всю свою жизнь служению родной республике. Профессионализм, системное мышление, порядочность, чуткое отношение к людям, стремление действовать в интересах общего дела были основой его авторитета среди государственных деятелей самого высокого уровня, в профессиональном сообществе и научных кругах.

Марат Кашапов, управляющий Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России