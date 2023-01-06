В Уфе простились с заслуженным связистом РФ Салаватом Гайсиным

Он сделал большой вклад в развитие связи в Башкортостане. В Уфе простились с Салаватом Гайсиным. Церемония прошла в доме Государственного Собрания. Пришли коллеги и родные.

Всю жизнь Салават Гайсин был на связи – карьеру начинал на Белорецком эксплуатационно-техническом узле. Сначала был главным инженером, а затем начальником. С 1992 года до 2011-го он возглавлял компанию Башинформсвязь.