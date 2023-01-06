В лимонарии Уфы впервые выросли плоды какао и сахарное яблоко

В Уфимском лимонарии впервые дали плоды шоколадное дерево и сахарное яблоко. Лесоводы ждали урожая этих растений семь лет. Лимонарий традиционно, особенно в праздничные дни, становится местом притяжения туристов. Мандарины, лимоны, папайя – хозяйство перемещает посетителей из зимы в цветущий летний сад.

Под грубой корой – сладкая мякоть. Семена экзотического фрукта привезли из Эмиратов семь лет назад, и все они дали всходы. Аннону по-другому называют сахарным яблоком. Выращивать его можно даже в домашних условиях. Плоды вкусные, листья целебные. А вот семена считаются опасными.

Еще одно дерево, которое впервые принесло плоды в стенах лимонария, шоколадное. Капризное дерево со сладким названием также посадили семь лет назад. Тепло, свет и влага – тропический какао реагирует на любые изменения условий. Необычно, что его цветки растут прямо на стволе.

Уфимский лимонарий насчитывает на сегодня более 700 видов растений. Кратковременное путешествие в лето привлекает туристов даже в праздники. Кроме того, вдыхание ароматов цитрусового рая в простудный период особенно актуально.