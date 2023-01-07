В Башкирии в течение трех лет планируют возвести еще почти 300 ФАПов

В республиканском Министерстве здравоохранения рассказали, что на сегодня медпомощь жителям Башкирии становится все более качественной и доступной. Этого удалось достичь благодаря строительству медучреждений, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов.

В период с 2023 по 2025 годы в республике планируют возвести еще 286 ФАПов, а также 21 офис врачей общей практики. Также запланировано построить 3 здания участковых больниц и 41 сельскую врачебную амбулаторию. Дополнительно в план включены работы по строительству и реконструкции 11 медицинских учреждений.

Например, в селе Месягутово появится детская поликлиника на 200 посещений в смену, еще одна поликлиника будет построена в Баймаке. В селе Большеустьикинское будет построен стационарный корпус больницы на 62 койки. В 17 медорганизациях республики проведут капремонт.

В 2022 году, сообщает Минздрав РБ, построены и запущены 10 медицинских объектов, в том числе 8 капитальных фельдшерско-акушерских пунктов. Еще 55 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии, были заменены на модульные конструкции. В 18 медучреждениях проведен капитальный ремонт.

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2022 году медицинским учреждениям было передано 90 автомобилей и 2 990 единиц оборудования.