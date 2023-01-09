Ветерану Великой Отечественной войны из Башкирии Мухаматзие Ахматзакирову исполнилось 98 лет

В Аскинском районе свой день рождения отметил последний в муниципалитете живой участник Великой Отечественной войны. Мухаметзие Ахматзакирову исполнилось 98 лет. Аксакал села Упканкуль участвовал в войне с Японией и помнит детали своих сражений.

На этом коллаже из фотографий практически вся жизнь ветерана. Юность, армейская служба, семья и дети. Мухаматзия Ахматзакиров уже с трудом ходит, но вот биография все также свежа в памяти. Особенно военные годы. На фронт его мобилизовали в 44-м, сразу после свадьбы.

После учебки нас отправили на Чукотский полуостров, в город Анадырь. Плыли на теплоходе больше месяца, очень старый был теплоход. На север прибыли истощенные, зато там было очень хорошее продовольственное обеспечение, хорошие пайки. Мухаматзия Ахматзакиров, ветеран Великой Отечественной войны

После Победы над Германией молодого бойца отправили укреплять восточные рубежи страны с задачей вернуть Южный Сахалин и Курильские острова. Участвовал в марш-броске через пустыню на границе с Маньчжурией. В день солдаты преодолевали по 40 км при 40-градусной жаре. Им противостояла мощная японская армия. Однако финал был близко – 2 сентября солдаты взяли Порт-Артур, завершив тем самым Вторую мировую. Все это время мужчина хранил в гимнастерке письмо жены, в котором она сообщала, что у них родилась дочь.

Мы очень ждали Победу. Всякий раз на карте отмечали флажками точки, которые удалось завоевать. А когда сообщили, что война окончена, стали от радости бросать вверх головные уборы. Мухаматзия Ахматзакиров, ветеран Великой Отечественной войны

Вновь воссоединился с семьей Музаматзия Ахматзакиров только в 1951-м, после семи лет службы. Вместе с супругой воспитал пятерых детей. Как и родители, они трудились в колхозе и были в числе передовиков. Раны, нанесенные войной, по-прежнему дают о себе знать, поэтому в Доме ветерана частые гости – врачи. А ухаживает за пенсионером младшая дочь, которая переехала в село из Уфы.