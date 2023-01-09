Ветерану Великой Отечественной войны из Башкирии Мухаматзие Ахматзакирову исполнилось 98 лет

В Аскинском районе свой день рождения отметил последний в муниципалитете живой участник Великой Отечественной войны. Мухаметзие Ахматзакирову исполнилось 98 лет. Аксакал села Упканкуль участвовал в войне с Японией и помнит детали своих сражений.
На этом коллаже из фотографий практически вся жизнь ветерана. Юность, армейская служба, семья и дети. Мухаматзия Ахматзакиров уже с трудом ходит, но вот биография все также свежа в памяти. Особенно военные годы. На фронт его мобилизовали в 44-м, сразу после свадьбы.
После Победы над Германией молодого бойца отправили укреплять восточные рубежи страны с задачей вернуть Южный Сахалин и Курильские острова. Участвовал в марш-броске через пустыню на границе с Маньчжурией. В день солдаты преодолевали по 40 км при 40-градусной жаре. Им противостояла мощная японская армия. Однако финал был близко – 2 сентября солдаты взяли Порт-Артур, завершив тем самым Вторую мировую. Все это время мужчина хранил в гимнастерке письмо жены, в котором она сообщала, что у них родилась дочь.
Вновь воссоединился с семьей Музаматзия Ахматзакиров только в 1951-м, после семи лет службы. Вместе с супругой воспитал пятерых детей. Как и родители, они трудились в колхозе и были в числе передовиков. Раны, нанесенные войной, по-прежнему дают о себе знать, поэтому в Доме ветерана частые гости – врачи. А ухаживает за пенсионером младшая дочь, которая переехала в село из Уфы.
На Великую Отечественную войну из Аскинского района отправились сражаться около семи тысяч мужчин. Больше половины из них погибли в бою. Остальные вернулись домой. Мухаметзия Ахматзакиров – единственный участник тех событий, оставшихся в живых.