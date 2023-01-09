В Башкирии прошел фестиваль «Активное долголетие»

В городе Агидели провели слёт активных и позитивных людей серебряного возраста. Их представителей объединил новогодний фестиваль «Активное долголетие».
Участники приехали из восьми городов и районов Башкортостана, Удмуртии и Пермского края, чтобы пообщаться друг с другом, обменяться мнениями и поделиться опытом. Для гостей мероприятия провели хороводы, угостили пловом и дамламой.
«Долголеты» показали свои таланты, состязались в эстафете, участвовали в конкурсах национальных блюд, карнавальных костюмов Деда Мороза и Снегурочки. Каждая команда организовала мастер-классы и выставки-презентации своего муниципалитета.