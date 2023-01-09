В Уфе из-за сильных морозов увеличилась стоимость поездок в такси

С самого утра в башкирской столице были рекордно высокие цены на такси. По расценкам такси по состоянию на десять часов утра, стоимость поездки из северной части города в южную на эконом-классе составляет 600-950 рублей.
Чуть раньше стоимость поездки из северной части Уфы в южную могла составить до 1000 рублей. Такие цены являются следствием сильных морозов, которые по прогнозам синоптиков продержатся еще несколько дней.
Напомним, что сильный мороз побил рекорд 48-лтеней давности. Из-за аномальной погоды в некоторых школах продлили каникулы.