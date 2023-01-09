Отвоевывают новорожденных у инфекций: как работает Демский ковидный роддом в Уфе

Подарили жизнь в непростых условиях. С начала года в Демском ковидном роддоме на свет появилось 15 малышей. И каждого из них медики отвоевывали у болезни. К слову, с прошлого года в лечебном учреждении начали принимать беременных не только с диагнозом ковид, но и другими инфекционными болезнями. О том, каких усилий и концентрации стоят бригадам акушеров-гинекологов первые вздохи таких младенцев, – в нашем сюжете.

Этой «дюймовочке» всего несколько часов от роду, но она уже громко заявляет миру о своём рождении, пока заботливые руки доктора аккуратно проверяют кроху. Девочка появилась на свет раньше времени. Положенные сроки сдвинул ковид. Он же временно разлучил новорождённую дочь с матерью. Пока женщина борется с болезнью, за малышкой ухаживают медсёстры и врачи.

Но даже те, кто болеет не ковидом, а простудой, скорее всего, нескоро смогут прижать к себе своего малыша. Любовь Денчук попала в роддом лишь с температурой и насморком. Ребёнка забрали в отдельную палату, несмотря на такие, казалось бы, незначительные симптомы болезни.

Только в прошлом году в стенах ковидного роддома на свет появилось 712 малышей. Часть из них прошла через палаты интенсивной терапии. На детях сказалась болезнь их мам. В этом году врачи смогли подарить жизнь ещё 15 крохам.

А вот так выглядит палата интенсивной терапии для новорождённых. Здесь все самое необходимое для лечения маленьких пациентов. Кювезы и аппараты ИВЛ. Пустые. Последнюю кроху отсюда выписали ещё в прошлом году.

Недоношенных крох стало меньше, как и мам с диагнозом ковид. Но больница переполнена. Дёмский роддом по-прежнему принимает болеющих рожениц республики, но теперь уже со всеми инфекциями. COVID-19, грипп, ОРВИ, корь, краснуха и ветряная оспа. Для особо заразных заболеваний в лечебнице оборудованы изолированные боксы.