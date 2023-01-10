Башкирия вошла в список самых безопасных регионов России

На официальном портале правовой статистики Генеральной прокуратуры России опубликована статистика уголовных преступлений за 11 месяцев 2022 года.
В Башкирии зафиксировано 46 986 преступлений. В расчете пропорционально населению это 11,74 преступления на 1000 жителей и 51 место из 85 регионов. Республика вошла в число самых безопасных регионов страны.
Пик зарегистрированных преступлений в Башкирии пришелся на 2015 год — 71 938. Последние три года преступность снижается с 55 883 до 46 986 соответственно.
Возглавляют рейтинг Амурская область (15 139 преступлений или 19,6 на тысячу), Республика Алтай (4 310 и 19,45) и Еврейская автономная область (2 925 и 19,01). В Приволжском округе самый безопасный регион — Ульяновская область (76 место). Столица округа — Нижегородская область — находится на 50 месте, Татарстан — на 45, Самарская область — на 33, Пермский край — на 27, Удмуртия — на 24.
Фото: министерство ЖКХ РБ.