Башкирия вошла в список самых безопасных регионов России

Возглавляют рейтинг Амурская область (15 139 преступлений или 19,6 на тысячу), Республика Алтай (4 310 и 19,45) и Еврейская автономная область (2 925 и 19,01). В Приволжском округе самый безопасный регион — Ульяновская область (76 место). Столица округа — Нижегородская область — находится на 50 месте, Татарстан — на 45, Самарская область — на 33, Пермский край — на 27, Удмуртия — на 24.