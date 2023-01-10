Маскировочные сети и халаты: жительницы Башкирии помогают участникам СВО

Скрыть технику и бойцов от противника. Чишминские мастерицы изготовили три маскировочные сети и пять маскхалатов для нужд СВО. Около 20 пенсионерок из села Еремеево еще в ноябре прошлого года объединились для помощи военнослужащим. О том, как появилась идея плести сети и как выглядит мини-производство местных рукодельниц, – в нашем сюжете.

Не для того, чтобы кого-то напугать в лесу, а, наоборот, остаться незамеченным. Маскировочный халат «Леший» – накидка, предназначенная для снайперов. Эту достаточно специфическую продукцию изготавливают не люди с военным опытом, а обычные сельские женщины.

Хотелось как-то помочь ребятам, очень сильно переживали, как они там. Сначала мы начинали с носков, носки отправляли, кто-то деньгами, еще что-то. Эльвира Галикеева, жительница с. Еремеево

Именно ей пришла идея изготавливать маскхалаты и маскировочные сети. Сначала Эльвира Галикеева познала азы плетения сама, а позже научила и односельчан. Так под крышей сельского дома культуры села Еремеево объединились около 20 местных активисток. Изготовление сетей – трудоёмкий процесс, требующей терпения и ловкости рук. При этом есть определенные требования к материалам, из которых плетётся маскировка.

Ткань и нити должны быть специальные, потому что они не должны светиться. Когда квадрокоптеры, они сказали, что могут светиться. Для «Лешего» мы покупали канаты, потом канаты отрезали по 30 сантиметров, замачивали в воде, потом мы их расплетали, вытягивали, выравнивали, сушили на батареях. Гульфия Сарварова, заведующая Еремеевским сельским домом культуры

У одного человека на плетение маскхалата уходит примерно две недели. Такой дружной компанией можно изготовить и за пару дней, говорят мастерицы. Начиная с конца ноября они уже сплели три маскировочные сети размерами три на шесть метров для укрытия боевой техники и пять маскировочных халатов.

Помимо этого, мы организовали клич среди других сельских территорий. К данному моменту уже приезжали главы других сельских территорий ознакомиться с этой организацией труда, и принято однозначное решение, что другие сельские территории тоже подключатся к этому проекту. И уже мы в районном масштабе организуем массовое изготовление этих маскировочных сетей. Ришат Мансуров, глава администрации Чишминского района