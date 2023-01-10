Маскировочные сети и халаты: жительницы Башкирии помогают участникам СВО

Скрыть технику и бойцов от противника. Чишминские мастерицы изготовили три маскировочные сети и пять маскхалатов для нужд СВО. Около 20 пенсионерок из села Еремеево еще в ноябре прошлого года объединились для помощи военнослужащим. О том, как появилась идея плести сети и как выглядит мини-производство местных рукодельниц, – в нашем сюжете.
Не для того, чтобы кого-то напугать в лесу, а, наоборот, остаться незамеченным. Маскировочный халат «Леший» – накидка, предназначенная для снайперов. Эту достаточно специфическую продукцию изготавливают не люди с военным опытом, а обычные сельские женщины.
Именно ей пришла идея изготавливать маскхалаты и маскировочные сети. Сначала Эльвира Галикеева познала азы плетения сама, а позже научила и односельчан. Так под крышей сельского дома культуры села Еремеево объединились около 20 местных активисток. Изготовление сетей – трудоёмкий процесс, требующей терпения и ловкости рук. При этом есть определенные требования к материалам, из которых плетётся маскировка.
У одного человека на плетение маскхалата уходит примерно две недели. Такой дружной компанией можно изготовить и за пару дней, говорят мастерицы. Начиная с конца ноября они уже сплели три маскировочные сети размерами три на шесть метров для укрытия боевой техники и пять маскировочных халатов.
Планируется что, в середине недели часть маскировочной продукции, произведённой еремеевскими рукодельницами, отправится в зону СВО. В Чишминском районе сформирован очередной гуманитарный обоз. В его составе и шесть единиц техники высокой проходимости. Это автомобили УАЗ и «Нива».