Жители Башкирии смогут оценивать эффективность работы муниципалитетов онлайн

Интернет-опрос проводится на портале «Голос Республики Башкортостан» с использованием официальных сайтов муниципальных образований. Участие в нем может принять каждый житель, прошедший процедуру регистрации на этом портале. Для этого достаточно иметь компьютер или любое мобильное устройство с доступом в интернет.