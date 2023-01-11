Жители Башкирии смогут оценивать эффективность работы муниципалитетов онлайн

В 2023 году жители Башкирии смогут оценивать работу муниципалитетов в интернете. С 1 января по 31 декабря жители районов и городов республики будут оценивать работу администраций, а также государственных и муниципальных организаций.
Интернет-опрос проводится на портале «Голос Республики Башкортостан» с использованием официальных сайтов муниципальных образований. Участие в нем может принять каждый житель, прошедший процедуру регистрации на этом портале. Для этого достаточно иметь компьютер или любое мобильное устройство с доступом в интернет.
Опрос населения проводится во исполнение указов Президента Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.