В Башкирии на 18% сократилась смертность от болезней сердца

Министерство здравоохранения Башкирии сообщает, что в регионе сократилось смертность от болезней сердца на 18%. С 658 до 467 случаев на 100 тысяч населения.
Отмечается, что болезни системы кровообращения – самая частая причина смерти. В 2018 году на них приходилось почти половина всех умерших в республике, а в 2021 году – уже чуть больше трети.
Как рассказал здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения переоснащаются новейшим медицинским оборудованием, республика приобретает лекарственные препараты для профилактики развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, только за минувший год на это выделили 820 млн рублей, в том числе 47,7 млн рублей из республиканского бюджета.