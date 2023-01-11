VK планирует вложить в российские игровые студии около 300 млн рублей

В этом году компания VK планирует вложить около 300 млн рублей в российские игровые студии и запустить в университетах образовательные программы для подготовки кадров. О предстоящих планах VK рассказала в презентации «Развитие игровой индустрии в 2023–2024 годах» на совещании в Минцифры в декабре 2022 года.

Сообщается, что VK сосредоточится на низкобюджетных проектах с коротким циклом разработки, которые в настоящее время являются прототипа или в раннем производстве. По мнению специалистов, высокобюджетные игры в России вряд ли окупятся.