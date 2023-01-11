В Башкирии показали, как работают природные заказники зимой

В Башкортостане работают 27 государственных природных заказников, которые помогают сохранять и приумножать популяции диких животных. В зимнее время в них организованы кормовые площадки. Невзирая на 35-градусный мороз, съемочная группа телеканала БСТ отправилась вместе с инспектором к одной из них и изучила звериные тропы.

От ближайшей деревни до Белозерского заказника ехать всего пару километров, но по сугробам эта дорога растягивается в разы. С нашей съёмочной группой инспектор то и дело совершает вынужденные остановки. Снегоход буксует и застревает в метровых сугробах.

Добраться до места, где находится кормушка диких животных, – уже непростая задача. Впрочем, так оно и должно быть. В заказниках правят не люди, а животные, которым важно находиться как можно дальше от цивилизации. Вот, например, совсем свежие следы зайца.

Одна из главных проблем для животных в зимнее время – труднее добывать еду. Поддерживать кормовую базу им помогают инспекторы. Но вот от морозов, увы, некоторые особи все же гибнут, говорят специалисты. Этот молодой кабан, скорее всего, умер от переохлаждения.

Фото №1 - В Башкирии показали, как работают природные заказники зимой

Площадь Белоозерского заказника – 8 тысяч гектаров. На его территории встречается более 40 видов млекопитающих и 120 видов птиц.

В заказнике есть практически все виды животных, которые в Башкирии есть, кроме медведей. Правда, летом и медведь заходил, даже одного рыбака на дерево загнал. Четыре часа, говорит, сидел, потом мужики пришли и сняли его. В последнее время увеличилось количество тетеревов. Глухарей, правда, нет у меня.

Тахир Хисматуллин, инспектор Белоозёрского государственного природного заказника

На весь заказник работает всего один инспектор. Впрочем, есть у него и верные помощники – две собаки, которые нередко сопровождают Тахира Химатуллина в ходе вот таких выездов. Основная цель таких особо охраняемых природных территорий – позволить животным увеличивать свою популяцию, поэтому охота здесь под запретом. В царстве дикой природы жизнь идёт своим чередом. И важно, чтобы люди как можно реже нарушали этот покой.

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