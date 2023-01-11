В Башкирии показали, как работают природные заказники зимой

В Башкортостане работают 27 государственных природных заказников, которые помогают сохранять и приумножать популяции диких животных. В зимнее время в них организованы кормовые площадки. Невзирая на 35-градусный мороз, съемочная группа телеканала БСТ отправилась вместе с инспектором к одной из них и изучила звериные тропы.

От ближайшей деревни до Белозерского заказника ехать всего пару километров, но по сугробам эта дорога растягивается в разы. С нашей съёмочной группой инспектор то и дело совершает вынужденные остановки. Снегоход буксует и застревает в метровых сугробах.

Добраться до места, где находится кормушка диких животных, – уже непростая задача. Впрочем, так оно и должно быть. В заказниках правят не люди, а животные, которым важно находиться как можно дальше от цивилизации. Вот, например, совсем свежие следы зайца.

Одна из главных проблем для животных в зимнее время – труднее добывать еду. Поддерживать кормовую базу им помогают инспекторы. Но вот от морозов, увы, некоторые особи все же гибнут, говорят специалисты. Этот молодой кабан, скорее всего, умер от переохлаждения.

Площадь Белоозерского заказника – 8 тысяч гектаров. На его территории встречается более 40 видов млекопитающих и 120 видов птиц.

В заказнике есть практически все виды животных, которые в Башкирии есть, кроме медведей. Правда, летом и медведь заходил, даже одного рыбака на дерево загнал. Четыре часа, говорит, сидел, потом мужики пришли и сняли его. В последнее время увеличилось количество тетеревов. Глухарей, правда, нет у меня. Тахир Хисматуллин, инспектор Белоозёрского государственного природного заказника