В Башкирии жители деревни решили реконструировать обелиск ветеранам по ППМИ

В память о ветеранах. Жители деревни Новопетровское Зианчуринского района решили в очередной раз поучаствовать в программе поддержки местных инициатив. Сельчане уже неоднократно становились победителями конкурса, с 2014 года им удалось заменить водопроводную сеть, купить трактор, установить современную детскую игровую площадку.



На этот раз по итогам всенародного голосования выдвинута инициатива по благоустройству территории и ремонту обелиска ветеранам Великой Отечественной войны. На фронт ушли более 250 жителей деревни, многие из которых погибли на полях сражений. Расположен этот объект памяти в центре населенного пункта, перед домом культуры. Смета уже составлена.