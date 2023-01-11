В Башкирии жители деревни решили реконструировать обелиск ветеранам по ППМИ

В
память о ветеранах. Жители деревни Новопетровское Зианчуринского района решили
в очередной раз поучаствовать в программе поддержки местных инициатив. Сельчане
уже неоднократно становились победителями конкурса, с 2014 года им удалось
заменить водопроводную сеть, купить трактор, установить современную детскую
игровую площадку.
На этот раз по итогам всенародного голосования выдвинута инициатива по благоустройству территории и ремонту обелиска ветеранам Великой Отечественной войны. На фронт ушли более 250 жителей деревни, многие из которых погибли на полях сражений. Расположен этот объект памяти в центре населенного пункта, перед домом культуры. Смета уже составлена.
Всего с начала работы программы поддержки местных инициатив в районе реализовано 97 проектов на сумму 60 млн рублей. Отремонтированы сельские клубы, дороги, приобретена спецтехника, благоустроены кладбища, парки и скверы, обустроено 15 спортивных и детских игровых площадок. В текущем году в ППМИ участвуют все 15 сельских поселений муниципалитета.