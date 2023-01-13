Радий Хабиров выступил на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым

Мы провожаем в последний путь великого сына башкирского народа, первого президента Башкортостана, выдающегося государственного деятеля, нашего глубокоуважаемого Муртазу Губайдулловича Рахимова. Сегодня мы прощаемся с человеком, который был символом эпохи — очень сложной, очень непростой, когда решалась судьба и нашей республики, и всей нашей страны. Муртаза Губайдуллович был настоящим лидером, заслужившим непререкаемый авторитет, и в то же время мы помним его очень простым и земным человеком. Его искренне уважали руководители многих регионов, братских стран, его считали политическим тяжеловесом, мудрым аксакалом и к его мнению всегда прислушивались. Я хочу сегодня низко поклониться Муртазе Губайдулловичу за то, что он сохранил наш край, за то, что берег нашу Россию, за то, что превратил Башкортостан в регион-лидер, очень авторитетный субъект РФ, за крепкую экономику и заботу о людях, за наши родные языки, культуру, духовность, которые он лелеял всей душой. Это действительно невероятно, что у каждой семьи в Башкирии есть своя история, связанная с Муртазой Губайдулловичем, есть добрая память о нем. Очень многие вспоминают его рукопожатие, поддержку, добрые слова, а иногда укоры и жесткие наставления. Прощайте, уважаемый Муртаза Губайдуллович, мы все сегодня говорим вам спасибо за все — помощь, мудрые советы, ваше доверие. Мы всегда у вас многому учились, и сейчас тоже учимся — как быть настоящими людьми, патриотами, профессионалами и мудрыми руководителями. Мы, безусловно, продолжим ваши труды, уважаемый Муртаза Губайдуллович, и вы всегда будете в наших сердцах и душах. Вечная память великому сыну Башкортостана!

Радий Хабиров, Глава Башкирии