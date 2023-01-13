В Башкирии подготовят более 90 мест для проведения крещенских купаний

Более 90 мест для проведения крещенских купаний подготовят в Башкортостане. Сотрудники МВД, МЧС и других служб организуют комплекс мероприятий по обеспечению безопасности граждан во время православного праздника. Этот вопрос обсудили на рабочем совещании в правительстве региона.
Основная задача властей – обеспечить недопущение несчастных случаев во время окунания в проруби. Наиболее масштабные мероприятия, связанные с празднованием Крещения, запланированы в Уфе, Гафурийском и Краснокамском районах.