В Башкирии стартуют консультации для предпринимателей

- Такие консультации – бесплатная и доступная возможность для представителей бизнеса восполнить правовые пробелы, которые могут помешать им в их дальнейшей деятельности, – объяснила Ирина Абрамова. - Тем более, что в России продолжается масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности.