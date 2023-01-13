В Башкирии стартуют консультации для предпринимателей

В Башкирии запустят серию консультаций для предпринимателей. Уполномоченная по правам предпринимателей Ирина Абрамова рассказала, что консультации будут проводиться на постоянной основе.
- Такие консультации – бесплатная и доступная возможность для представителей бизнеса восполнить правовые пробелы, которые могут помешать им в их дальнейшей деятельности, – объяснила Ирина Абрамова. - Тем более, что в России продолжается масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности.
Первая консультация состоится 17 января в 15:00 часов. Ее посвятят вопросам защиты прав предпринимателей при взаимодействии с правоохранительными и налоговыми органами. Место проведения консультации: Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан.
Записаться на консультацию можно по телефонам: +79174001818, +7(347)218-18-18.