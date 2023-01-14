Ирек Зарипов: «При Муртазе Рахимове Башкирия стала греметь во всех странах»

Я с 2005 года начал заниматься высшим спортом в паралимпийской сборной. Как раз при Муртазе Губайдулловиче наш спорт только зарождался, именно паралимпийский спорт республики. И на протяжении пятилетнего срока наша республика стала греметь во всех странах, то есть о Башкирии узнали не только в Российской Федерации, но и за рубежом. И в 2010 году на встрече у Муртазы Рахимова как раз проходило чествование, и он так много шутил с нами, с паралимпийцами. Он заложил те основы паралимпийского спорта, которые и сейчас остаются. И при нем началось строительство Центра спортивной подготовки, который сейчас носит имя Риммы Баталовой.

Ирек Зарипов, Заслуженный МС РФ, четырехкратный чемпион Зимних Паралимпийских игр, зампредседателя Госсобрания – Курултая РБ