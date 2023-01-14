Ирек Зарипов: «При Муртазе Рахимове Башкирия стала греметь во всех странах»

Церемонию прощания с первым Президентом Башкирии Муртазой Рахимовым 13 января посетили не только деятели культуры и чиновники, но и представители спортивного сообщества республики. В том числе проводить Муртазу Губайдулловича в последний путь прибыл и Заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион Зимних Паралимпийских игр, зампредседателя Госсобрания – Курултая РБ Ирек Зарипов.

Фото №1 - Ирек Зарипов: «При Муртазе Рахимове Башкирия стала греметь во всех странах»

Он отметил, что именно при Муртазе Рахимове о республике узнали все не только в России, но и далеко за рубежом.

Я с 2005 года начал заниматься высшим спортом в паралимпийской сборной. Как раз при Муртазе Губайдулловиче наш спорт только зарождался, именно паралимпийский спорт республики. И на протяжении пятилетнего срока наша республика стала греметь во всех странах, то есть о Башкирии узнали не только в Российской Федерации, но и за рубежом. И в 2010 году на встрече у Муртазы Рахимова как раз проходило чествование, и он так много шутил с нами, с паралимпийцами. Он заложил те основы паралимпийского спорта, которые и сейчас остаются. И при нем началось строительство Центра спортивной подготовки, который сейчас носит имя Риммы Баталовой.

Ирек Зарипов, Заслуженный МС РФ, четырехкратный чемпион Зимних Паралимпийских игр, зампредседателя Госсобрания – Курултая РБ
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