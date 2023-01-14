Ирек Зарипов: «При Муртазе Рахимове Башкирия стала греметь во всех странах»

Церемонию прощания с первым Президентом Башкирии Муртазой Рахимовым 13 января посетили не только деятели культуры и чиновники, но и представители спортивного сообщества республики. В том числе проводить Муртазу Губайдулловича в последний путь прибыл и Заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион Зимних Паралимпийских игр, зампредседателя Госсобрания – Курултая РБ Ирек Зарипов.
Он отметил, что именно при Муртазе Рахимове о республике узнали все не только в России, но и далеко за рубежом.