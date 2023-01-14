«В трудные времена во главе общества встают выдающиеся люди»: бывший ректор УГИС о Муртазе Рахимове

Вы знаете, история показывает, что в самые трудные времена жизни и истории народа всегда встают во главе общества в том или ином масштабе выдающиеся люди. Они всегда находятся в нашей среде. Но именно они возглавляют этот процесс преобразования. Вот такая миссия выпала на долю Муртазы Губайдулловича Рахимова, который на очень ответственном этапе перелома общественно-экономических процессов в нашей стране, в период становления новой России, оказался во главе нашей республики. А задач стояло много. Это и агропромышленный комплекс, который надо было сохранить, как в формате колхозов, так и новых фермерских образований. Это промышленность, которую растаскивали все те, кто думал, что можно на народном добре нажиться. И, конечно, это и наука, образование, культура. Академия наук РБ была создана именно в то время.

Александр Дегтярев, ректор Уфимского государственного института сервиса в 1990-2011 годах