«В трудные времена во главе общества встают выдающиеся люди»: бывший ректор УГИС о Муртазе Рахимове

В Уфе 13 января в последний путь проводили первого Президента Башкирии Муртазу Рахимова. Проситься с бывшим руководителем республики прибыли жители региона, руководители муниципалитетов, Глава РБ, а также Президент России Владимир Путин.
На церемонии прощании присутствовал и Александр Дегтярев, который занимал должность ректора Уфимского государственного института сервиса в 1990-2011 годах. Он отметил важность того, что именно в то время республику возглавил человек, который прошел выдающийся профессиональный путь.