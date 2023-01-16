В Башкирии рассказали о мерах поддержки семьям участников СВО

«В этой работе нет мелочей вообще. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении, в каждой жалобе. Мы пока приняли такой объем мер - пока, я подчёркиваю. Дальше будем смотреть. Но они должны безупречно работать. Все должно работать безупречно - то, что мы обещали», - сказал Радий Хабиров.