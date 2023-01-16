В Башкирии рассказали о мерах поддержки семьям участников СВО

Министр финансов республики Лира Игтисамова рассказала, какие меры поддержки для семей бойцов СВО уже предприняты. Самый большой комплекс мер приходится на сферу образования.
С 1 ноября 2022 года в регионе бесплатно посещают детский сад 2615 детей участников СВО. Еще 2259 учащихся 5-11 классов и более 500 студентов ссузов обеспечены горячим бесплатным питанием. Свыше 50 детей военных обеспечены сертификатами на обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования. 142 ребенка направлено во внеочередном порядке по достижении ими возраста полутора лет в детсады. Еще 1173 ребенка бесплатно посещают кружки. 102 студентам ссузов предоставлены общежития на время обучения.
Также семьи мобилизованных получили единовременные выплаты. Данное поручение озвучил глава Башкирии Радий Хабиров. По словам Лиры Игтисамовой, выплаты произведены в 100% объеме. На оперативном совещании в правительстве РБ Радий Хабиров заявил, что все меры поддержки семей должны работать безупречно.
«В этой работе нет мелочей вообще. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении, в каждой жалобе. Мы пока приняли такой объем мер - пока, я подчёркиваю. Дальше будем смотреть. Но они должны безупречно работать. Все должно работать безупречно - то, что мы обещали», - сказал Радий Хабиров.