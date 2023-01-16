В Башкирии создадут лабораторию для сохранения популяции пчел

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о создании уникальной лаборатории в республике, которая будет заниматься сохранением популяции башкирских пчел. По словам руководителя региона, лаборатория создана на базе межрегионального центра по защите и продвижению продукции пчеловодства Башкортостана «Алтын Солок» (Золотая Борть).

В лаборатории специалисты будут проводить молекулярно-генетическую экспертизу медоносных пчел и медовой продукции. Радий Хабиров подчеркивает, что в других регионах России пчел и мед знают только по внешним признакам. Благодаря новому проекту, Башкирия сможет стать лидером в селекции и племенном воспроизводстве пчел на основе генетики.

«В лаборатории уже собрали самый большой банк ДНК медоносной пчелы на территории России, который постоянно пополняют и обновляют. Эта ценная информация позволит создать эталонные идентификаторы для каждой породы пчел», – отмечает Радий Хабиров.