Башкирия вошла в список лучших регионов по борьбе с долгостроями

Фонд развития территорий в России подвёл итоги прошлого года по борьбе с долгостроями. В 2022 году в Башкирии решена проблема 66 домов обманутых дольщиков. Работа в данном направлении будет продолжаться и в будущем. 

Фото №1 - Башкирия вошла в список лучших регионов по борьбе с долгостроями

Гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов назвал регионы с наилучшей динамикой по снижению числа объектов.

При общей положительной динамике во всех регионах у нас выделилось несколько лидеров. Это Московская область, где перечень проблемных объектов сократился на 365, в Ленинградской области снижение составило 133 объекта, в Краснодарском крае – 105, в Новосибирской области – 67, в Республике Башкортостан – 66.

Ильшат Шагиахметов, генеральный директор Фонда развития территорий 

По словам председателя наблюдательного совета ФРТ, вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, в стране по состоянию на 1 января 2022 года к числу проблемных относились 2,5 тыс. долгостроев, а по данным на 1 января 2023 года в едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) остаются 1,2 тыс. объектов.

Результатом совместной работы Фонда развития территорий и субъектов стало сокращение реестра долгостроев на 1315 объектов, то есть фактически вдвое. Права дольщиков этих объектов уже защищены либо федеральными, либо региональными механизмами. Жители смогут получить либо ключи от квартиры, либо положенные им компенсации.

Марата Хуснуллина, председатель наблюдательного совета ФРТ, вице-премьер правительства РФ

Заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Артём Ковшов на оперативном совещании правительства сообщил, что за 2022 год из единого реестра проблемных объектов республики исключили более 70 «долгостроев». На начало 2023 года в этот список входят 39 домов. Чтобы до конца года полностью решить вопрос обманутых дольщиков, планируют достроить 17 объектов с участием федерального Фонда развития территорий. 12 домов застройщики сдадут при поддержке республики. Дольщикам ещё пяти «долгостроев» выплатят денежные компенсации. В ближайшее время Фонд также примет решение о выплате компенсаций по оставшимся пяти домам.

Всего в 2021 и 2022 годах в Башкортостане достроили 17 объектов, в которых получил квартиры 1 081 дольщик. Кроме того, 3 296 жителям выплатили компенсации на общую сумму 8,6 млрд рублей.

Глава Башкортостана поблагодарил Министерство строительства и архитектуры республики за эффективное взаимодействие с федеральным Фондом развития территорий и застройщиками.

Мы продолжим предметную работу в рамках «Строительных часов». Для решения проблемы обманутых дольщиков остаётся не так много времени. Поэтому расслабляться не стоит.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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