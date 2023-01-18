Башкирия вошла в список лучших регионов по борьбе с долгостроями

Фонд развития территорий в России подвёл итоги прошлого года по борьбе с долгостроями. В 2022 году в Башкирии решена проблема 66 домов обманутых дольщиков. Работа в данном направлении будет продолжаться и в будущем.
Гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов назвал регионы с наилучшей динамикой по снижению числа объектов.
По словам председателя наблюдательного совета ФРТ, вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, в стране по состоянию на 1 января 2022 года к числу проблемных относились 2,5 тыс. долгостроев, а по данным на 1 января 2023 года в едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) остаются 1,2 тыс. объектов.
Заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Артём Ковшов на оперативном совещании правительства сообщил, что за 2022 год из единого реестра проблемных объектов республики исключили более 70 «долгостроев». На начало 2023 года в этот список входят 39 домов. Чтобы до конца года полностью решить вопрос обманутых дольщиков, планируют достроить 17 объектов с участием федерального Фонда развития территорий. 12 домов застройщики сдадут при поддержке республики. Дольщикам ещё пяти «долгостроев» выплатят денежные компенсации. В ближайшее время Фонд также примет решение о выплате компенсаций по оставшимся пяти домам.
Всего в 2021 и 2022 годах в Башкортостане достроили 17 объектов, в которых получил квартиры 1 081 дольщик. Кроме того, 3 296 жителям выплатили компенсации на общую сумму 8,6 млрд рублей.
Глава Башкортостана поблагодарил Министерство строительства и архитектуры республики за эффективное взаимодействие с федеральным Фондом развития территорий и застройщиками.