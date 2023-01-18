Башкирия вошла в список лучших регионов по борьбе с долгостроями

Заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Артём Ковшов на оперативном совещании правительства сообщил, что за 2022 год из единого реестра проблемных объектов республики исключили более 70 «долгостроев». На начало 2023 года в этот список входят 39 домов. Чтобы до конца года полностью решить вопрос обманутых дольщиков, планируют достроить 17 объектов с участием федерального Фонда развития территорий. 12 домов застройщики сдадут при поддержке республики. Дольщикам ещё пяти «долгостроев» выплатят денежные компенсации. В ближайшее время Фонд также примет решение о выплате компенсаций по оставшимся пяти домам.