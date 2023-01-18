В Башкирии стартовала профилактическая операция «Снегоход»

Владельцев зимнего транспорта ожидают проверки инспекторов Гостехнадзора. У них спросят документы, оценят техническое состояние, проверят наличие удостоверения, позволяющего управлять техникой.
Выжимать полный газ здесь не нужно. Студенты Агропромышленного колледжа в селе Михайловка сдают экзамен на право управления внедорожными мотосредствами. Их навыки оценивают не только преподаватели, но и инспекторы Гостехнадзора. Любая ошибка – и экзамен будет завален. Например, если пропустить поворот и начать сдавать задним ходом.
А вот так выглядит один из самых сложных элементов – змейка. Именно на этом этапе проверяется, насколько хорошо чувствует снегоход его водитель. Сдавать экзамен на право управления снегоходом можно с 16 лет. У этих юношей покупка такой техники еще впереди. А вот те, кто уже имеют такое транспортное средство, должны соблюдать все правила по постановке его на учет. Поэтому в ходе рейда сотрудники Гостехнадзора проверяют владельцев снегоходов совместно с инспекторами ГИБДД. Документы, право на управление и отметка о прохождения техосмотра. Сергей Симонов транспорт приобрел недавно для зимней рыбалки.
Есть и услуги проката. На различных турбазах можно взять снегоход и покататься. Инспекторы Гостехнадзора проверяют и такие точки. И большое значение имеет не только порядок документов, но и то, насколько хорошо обслуживаются узлы и механизмы, чтобы избежать беды на трассе.
А вот тем, у кого нет такого удостоверения, можно кататься только в качестве пассажира. Профилактические мероприятия «Снегоход» будут продолжаться до 17 февраля. Инспекторы Гостехнадзора вместе с профильными ведомствами будут организовывать постоянные рейды как в будние, так и в выходные дни.