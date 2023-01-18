В Башкирии стартовала профилактическая операция «Снегоход»

Владельцев зимнего транспорта ожидают проверки инспекторов Гостехнадзора. У них спросят документы, оценят техническое состояние, проверят наличие удостоверения, позволяющего управлять техникой.

Выжимать полный газ здесь не нужно. Студенты Агропромышленного колледжа в селе Михайловка сдают экзамен на право управления внедорожными мотосредствами. Их навыки оценивают не только преподаватели, но и инспекторы Гостехнадзора. Любая ошибка – и экзамен будет завален. Например, если пропустить поворот и начать сдавать задним ходом.

А вот так выглядит один из самых сложных элементов – змейка. Именно на этом этапе проверяется, насколько хорошо чувствует снегоход его водитель. Сдавать экзамен на право управления снегоходом можно с 16 лет. У этих юношей покупка такой техники еще впереди. А вот те, кто уже имеют такое транспортное средство, должны соблюдать все правила по постановке его на учет. Поэтому в ходе рейда сотрудники Гостехнадзора проверяют владельцев снегоходов совместно с инспекторами ГИБДД. Документы, право на управление и отметка о прохождения техосмотра. Сергей Симонов транспорт приобрел недавно для зимней рыбалки.

Поехал поставить на учет. Номера проверили, все нормально. Госпошлину уже оплатил. Осталось получить техпаспорт и номер. Стараемся быть законопослушными. Сергей Симонов, житель г. Уфы

При проведении технического осмотра уделяется внимание номерным агрегатам, чтобы они совпадали. Номер двигателя, заводской номер чтобы совпадал. По Уфимскому району зарегистрировано 128 снегоходов. Из них за физическими лицами – 105 единиц. Эдуард Агзамов, начальник инспекции Гостехнадзора Республики Башкортостан по Уфимскому району

Есть и услуги проката. На различных турбазах можно взять снегоход и покататься. Инспекторы Гостехнадзора проверяют и такие точки. И большое значение имеет не только порядок документов, но и то, насколько хорошо обслуживаются узлы и механизмы, чтобы избежать беды на трассе.

Для гостей есть дополнительная услуга аренды снегоходов по заранее подготовленному безопасному маршруту в сопровождении инструктора. То есть у нас есть полная экипировка, шлемы. Снегоходы предоставляются только лицам, имеющим соответствующую категорию А1, удостоверение тракториста-машиниста. Ринат Амирханов, инструктор по управлению снегоходом