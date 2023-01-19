Купание в проруби и освящение воды: как в Башкирии отмечают Крещение

Один из главных христианских праздников – Крещение Господне – отмечают сегодня православные верующие. Главный атрибут праздника – святая вода, а традиционный обряд в этот день – купание в ледяной проруби. В республике было оборудовано 99 иорданей. За минувшую ночь в них окунулись почти 14 тысяч человек.

Звон колоколов зазывает на праздничную службу. Этой ночью православные встретили Крещение Господне. И если одни стоят в купели долго, то другие спешат поскорее выбраться из ледяной воды. Для тысяч людей отмечать Крещение под звон колоколов уже стало доброй традицией.

Большинство верят, что вода в Крещение святая, смывает грехи. И, несмотря на то, что праздник в этом году выпал на будни, люди терпеливо ожидали своей очереди.