Названы самые популярные купели Уфы и число окунувшихся в них верующих

В 2023 году Крещение Господне в Уфе прошло без происшествий. В общей сложности в столичные купели окунулись 9 740 человек, а всего купели посетили 17 353 человека. Об этом рассказали в пресс-службе столичного УГЗ.

В этом году самыми популярными в этом году стали иордани на реке Белой в районе спорткомплекса "Юность" - их посетили 3 327 верующих. В купели на Солдатском озере в парке им. И. Якутова окунулись 2 066 человек, в микрорайоне Сипайлово на реке Уфа - 983 человека.