В России ОСАГО подорожал на 27%

За год ОСАГО подорожал на 27%. Об этом рассказали аналитики и специалисты маркетплейса «Сравни». По информации специалистов, в 2022 году количество проданных полисов ОСАГО на легковые машины на сайте «Сравни» увеличилось на 40% по сравнению с 2021 годом.
Средний возраст застрахованной машины в России — 11 лет, а покупателя ОСАГО — 43 года. Чаще всего страховали автомобили марок Kia, Hyundai, Ford и LADА.
Средняя разница в цене полисов ОСАГО на один и тот же автомобиль в разных страховых компаниях составила 1,2 тыс. рублей.