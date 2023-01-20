В России ОСАГО подорожал на 27%

За год ОСАГО подорожал на 27%. Об этом рассказали аналитики и специалисты маркетплейса «Сравни». По информации специалистов, в 2022 году количество проданных полисов ОСАГО на легковые машины на сайте «Сравни» увеличилось на 40% по сравнению с 2021 годом.