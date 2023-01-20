В Башкирии показали, как зимуют пчелы

Январские морозы, когда столбик термометра опускался ниже 40 градусов, не стали губительными для пчеловодства. По крайней мере, ответственные производители мёда, которые хорошо подготовили своих крылатых питомцев к холодам, говорят, что аномальные температуры не сказались на пчёлах. О том, как зимуют трудолюбивые добытчики сладкого продукта, – в нашем сюжете.
От 0 до +2 градусов – самое оптимальное значение для зимовки пчёл. Хотя медоносные насекомые могут пережить и более низкие температуры, помогая друг другу не замерзнуть.
С заходом в омшаник практически полная тишина сменяется легким жужжанием. Полусонные насекомые реагируют на малейшие звуки и лучи света. Но свои ульи пчёлы не покидают. А это значит, что они сыты и температура в помещении комфортная.
Если пчела хорошо отдохнет зимой, то летом на пасеке будет мёд. Правда, для этого человек должен защитить своих питомцев от различных болезней. Еще один злейший враг пчёл – мыши.
В этом омшанике можно поместить до 120 улей. Сооружение сделано таким образом, чтобы без всяких систем отопления внутри сохранялся оптимальный микроклимат для зимовки пчел, Достигается это за счет того, что постройка наполовину находится в земле.
Валиахметовы – одни из крупнейших производителей мёда в селе Тау Иглинского района. Для них это дело давно стало семейным бизнесом. В общей сложности пчеловоды содержат порядка 500 пчелосемей. Основная пасека, где и зимуют большинство крылатых трудяг хозяйства, расположена в четырех километрах от деревни.
Дело прибыльное, но деньги нелегкие, говорит Насима Валиахметова. Летом рабочий день у пчеловодов частенько начинается с пяти утра и продолжается до 12 ночи. Зимой же немного попроще и сон покрепче, но только в том случае, если ничто не мешает спать твоим крылатым питомцам.