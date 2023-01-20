В Башкирии показали, как зимуют пчелы

Январские морозы, когда столбик термометра опускался ниже 40 градусов, не стали губительными для пчеловодства. По крайней мере, ответственные производители мёда, которые хорошо подготовили своих крылатых питомцев к холодам, говорят, что аномальные температуры не сказались на пчёлах. О том, как зимуют трудолюбивые добытчики сладкого продукта, – в нашем сюжете.

От 0 до +2 градусов – самое оптимальное значение для зимовки пчёл. Хотя медоносные насекомые могут пережить и более низкие температуры, помогая друг другу не замерзнуть.

С заходом в омшаник практически полная тишина сменяется легким жужжанием. Полусонные насекомые реагируют на малейшие звуки и лучи света. Но свои ульи пчёлы не покидают. А это значит, что они сыты и температура в помещении комфортная.

Зимовка в данный момент проходит нормально, пчёлы сидят тихо, не гудят. Корма у них достаточно, мы их подкормили, подлечили. Поэтому значительных условий, чтобы зимовка проходила плохо, на сегодняшний день не имеется. Руслан Валиахметов, пчеловод

Если пчела хорошо отдохнет зимой, то летом на пасеке будет мёд. Правда, для этого человек должен защитить своих питомцев от различных болезней. Еще один злейший враг пчёл – мыши.

В этом омшанике можно поместить до 120 улей. Сооружение сделано таким образом, чтобы без всяких систем отопления внутри сохранялся оптимальный микроклимат для зимовки пчел, Достигается это за счет того, что постройка наполовину находится в земле.

Валиахметовы – одни из крупнейших производителей мёда в селе Тау Иглинского района. Для них это дело давно стало семейным бизнесом. В общей сложности пчеловоды содержат порядка 500 пчелосемей. Основная пасека, где и зимуют большинство крылатых трудяг хозяйства, расположена в четырех километрах от деревни.

У нас это семейная пасека, все занимаемся этим. Дети тоже помогают, вот у меня муж и два сына. В основном они работают на пасеке, мы тоже, жены, не отстаем от них, помогаем. Насима Валиахметова, пчеловод