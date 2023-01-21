Поезд «Легенда Урала» из Башкирии будет курсировать до Магнитогорска до конца января

Поезд «Легенда Урала» будет курсировать из Башкирии в Магнитогорск и в конце января, а именно 28 и 29 числа, сообщает Башкортостанская ППК.

Специальная электричка впервые выехала по маршруту в 2017 году. Нацелен поезд в основном на туристов и любителей горнолыжного спорта. Изначально «Легенда Урала» двигалась из Уфы до горнолыжных баз в Белорецке. Однако позднее маршрут был продлен до Магнитогорска.

Прибывшие туристы могут воспользоваться трансфером до ГЛЦ «Банное». Забронировать место в автобусе можно через любой мессенджер по телефону: +7 (937) 475-12-38.

Утвержден график движения электричек на 28 и 29 января текущего года:

• №77481/7482 - 7496/7495 Уфа (отпр. 07:08) - Новоабзаково (приб. 13:13, отпр. 13:21) - Магнитогорск (приб. 14:15);

• дополнительная остановка на станции Ташбулатово (приб. 13:45, остановка на 1 мин.);

• обратно: №7498/7497 - 7498/7497 Магнитогорск (отпр. 16:15) – Ташбулатово (приб. 16:56, отпр.16:57) - Новоабзаково (приб. 17:20, отпр.17:25) – Уфа (приб. 23:17).

Время местное. Школьникам и студентам доступна скидка 50% на проезд. Провоз горнолыжного инвентаря бесплатный.