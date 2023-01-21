В Башкирии осадки пройдут только в некоторых районах

В Башкирии синоптики Гидрометцентра представили прогноз погоды на ближайшие два дня. Существенных изменений погодных условий не ожидается.

В это воскресенье, 22 января, в республике температура воздуха ночью в среднем составит -12, -17 градусов. В некоторых районах температура ночью опустится и до -20, -25 градусов. Днем прогнозируют -5, -10 градусов, а в горных районах Башкирии – до 0 градусов.