В Башкирии поезд «Легенда Урала» на некоторое время будет продлен до Магнитогорска

Туристический поезд «Легенда Урала» до конца января 2023 года будет ходить по маршруту Уфа-Новоабзаково-Магнитогорск. Об этом сообщает перевозчик.

По информации компании, экспресс «Легенда Урала», ранее курсировавший от Уфы до горнолыжного курорта Новоабзаково продлят до Магнитогорска. Поезд будет останавливаться на станции Ташбулатово, откуда жители смогут добраться до горнолыжного курорта «Банное».