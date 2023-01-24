В Аскинском районе Башкирии развивается самый большой сельхозкооператив

Основоположники – супруги Эльза и Илнур Гилимшины. Сейчас в организации состоят уже больше 300 человек. В их числе – владельцы личных подворий, которые раньше были вынуждены сдавать молоко и мясо по низкой цене перекупщикам. Теперь вместе они перерабатывают сырьё и реализуют продукцию за лучшую стоимость. Инициативу запустили благодаря республиканской программе «Реализация доходогенерирующих проектов». На средства от региона приобрели платформенные весы, анализатор молока «Клевер», ёмкости различных объемов, танк-охладитель.