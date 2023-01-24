Жители Башкирии благодаря господдержке открыли пекарню

В Зианчуринском районе местные жители открыли пекарню и получили поддержку от государства. По словам местных жителей, хлеба собственного производства в селе не было. Это и стало основной причиной, чтобы начать бизнес.
Теплый свежий хлеб в местной пекарне всегда получается с хрустящей корочкой. По словам пекарей, секретного ингредиента нет. Главное, не забыть вложить частичку своей души в работу. Каждый день сотрудники пекут более 170 разновидностей продукции.
Местные жители с удовольствием покупают хлебобулочные изделия в этой пекарне. По словам сельчан, продукция всегда свежая и вкусная.
Директор пекарни Лилия Шарипова – в прошлом учитель информатики. Вместо классного журнала теперь ведет журнал учета предприятия. Открыть пекарню решила чуть больше года назад, чтобы на столе сельчан была продукция местного производства. Субсидию от государства направила на приобретение оборудования.
Теперь в планах – открыть кондитерский цех, чтобы на столах односельчан был не только хрустящий хлеб, но и сладкие десерты.