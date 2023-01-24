Жители Башкирии благодаря господдержке открыли пекарню

В Зианчуринском районе местные жители открыли пекарню и получили поддержку от государства. По словам местных жителей, хлеба собственного производства в селе не было. Это и стало основной причиной, чтобы начать бизнес.

Теплый свежий хлеб в местной пекарне всегда получается с хрустящей корочкой. По словам пекарей, секретного ингредиента нет. Главное, не забыть вложить частичку своей души в работу. Каждый день сотрудники пекут более 170 разновидностей продукции.

Всё по весу. Какие сладкие булочки, где хлеб. Учитываем вес. Это мы все смотрим, считаем. Сколько должна быть начинка. И каждый, кто приходит это всё, знает, как таблицу умножения. Мы приходим и сразу начинаем работать. Вес у нас обязателен. Все по весу – и хлеб, и выпечка. Дильбар Байчурина, пекарь пекарни «Дон Батон»

Местные жители с удовольствием покупают хлебобулочные изделия в этой пекарне. По словам сельчан, продукция всегда свежая и вкусная.

Часто, во время обеда особенно. Здесь недалеко работаю. Продукция здесь хорошая. На обед что-нибудь выбираю. Цены нормальные. Андрей, местный житель

Директор пекарни Лилия Шарипова – в прошлом учитель информатики. Вместо классного журнала теперь ведет журнал учета предприятия. Открыть пекарню решила чуть больше года назад, чтобы на столе сельчан была продукция местного производства. Субсидию от государства направила на приобретение оборудования.

Свежий горячий хлеб купить в нашем районе было невозможно. Поэтому именно для нужд своей семьи была открыта эта пекарня. Потом мы думали о сельчанах, о жителях села Новопавловки. Поэтому родился наш небольшой хлебопекарный бизнес. Лилия Шарипова, руководитель пекарни «Дон Батон»