В Башкирии началась подготовка к половодью

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщил, что в регионе началась подготовка к весеннему половодью. О работе спасателей рассказал глава ведомства Фарит Гумеров.

Фото №1 - В Башкирии началась подготовка к половодью

Для мониторинга водоемов будет обеспечена готовность пожарно-спасательного вертолета Госкомитета. 

Данный функционал в прошлом году позволил выявить затороопасные участки рек и принять необходимые меры по расчистке заторов, а также оценить фактическую обстановку в зоне подтоплений. На базе Госкомитета по чрезвычайным ситуациям совместно с Главным управлением МЧС России создан Оперативный штаб для координации и взаимодействия с муниципальными образованиями.

Фарит Гумеров, глава Госкомитета РБ по ЧС 

Руководитель ведомства отметил, что взрывные команды промышленных предприятий работают в основном в муниципалитетах по месту дислокации и практически не заключают договоры с администрациями других районов и городов. Поэтому главам администраций муниципалитетов необходимо организовать своевременное проведение всех необходимых превентивных противопаводковых мер, в том числе распиловку и чернение льда.

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