В Башкирии началась подготовка к половодью

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщил, что в регионе началась подготовка к весеннему половодью. О работе спасателей рассказал глава ведомства Фарит Гумеров.
Для мониторинга водоемов будет обеспечена готовность пожарно-спасательного вертолета Госкомитета.
Руководитель ведомства отметил, что взрывные команды промышленных предприятий работают в основном в муниципалитетах по месту дислокации и практически не заключают договоры с администрациями других районов и городов. Поэтому главам администраций муниципалитетов необходимо организовать своевременное проведение всех необходимых превентивных противопаводковых мер, в том числе распиловку и чернение льда.