В Башкирии началась подготовка к половодью

Данный функционал в прошлом году позволил выявить затороопасные участки рек и принять необходимые меры по расчистке заторов, а также оценить фактическую обстановку в зоне подтоплений. На базе Госкомитета по чрезвычайным ситуациям совместно с Главным управлением МЧС России создан Оперативный штаб для координации и взаимодействия с муниципальными образованиями.

Фарит Гумеров, глава Госкомитета РБ по ЧС