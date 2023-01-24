Как в Башкирии предприниматели развивают бизнес благодаря господдержке

Начинали с мелкой торговли в деревнях, а сегодня занимаются производством полуфабрикатов, выпечкой и продажей хлебобулочных изделий. Благодаря участию в программах господдержки, предпринимателям из Илишевского района удалось продвинуть свой бизнес на селе, создав при этом порядка 30 рабочих мест.
Около одной тысячи буханок в день. Горячим хлебом они обеспечивают не только жителей ближайших населённых пунктов Илишевского района. Свою продукцию, а это около 12 видов хлебобулочных изделий, они поставляют и в магазины города Дюртюли. В цеху трудятся семь пекарей.
Все началось более десяти лет назад. Динар Бахтизин с супругой Айгуль открыли небольшие магазины в деревнях. Позже решили расширить свою деятельность. Сначала взяли в аренду здание в селе Верхне-Яркеево, потом его выкупили. Сейчас это целый торговый комплекс с производственными помещениями, где изготавливают хлебобулочные и кондитерские изделия.
Развивая свой бизнес, они вносят вклад в общее развитие социально-экономического благополучия района. На сегодня семейная пара создала порядка 30 рабочих мест.
Во всех начинаниях предпринимателей активно поддерживают местные власти. В 2021 году дельцы получали районные субсидии, до этого – стартап на открытие пельменного цеха. В будущем супруги намерены расширять свой бизнес, пользуясь при этом поддержкой государства.