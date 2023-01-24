Как в Башкирии предприниматели развивают бизнес благодаря господдержке

Начинали с мелкой торговли в деревнях, а сегодня занимаются производством полуфабрикатов, выпечкой и продажей хлебобулочных изделий. Благодаря участию в программах господдержки, предпринимателям из Илишевского района удалось продвинуть свой бизнес на селе, создав при этом порядка 30 рабочих мест.

Около одной тысячи буханок в день. Горячим хлебом они обеспечивают не только жителей ближайших населённых пунктов Илишевского района. Свою продукцию, а это около 12 видов хлебобулочных изделий, они поставляют и в магазины города Дюртюли. В цеху трудятся семь пекарей.

Здесь я работаю пять лет, мне очень даже нравится. Я со своими рецептурами я начала сама работать. Назифа Соболева, пекарь

Все началось более десяти лет назад. Динар Бахтизин с супругой Айгуль открыли небольшие магазины в деревнях. Позже решили расширить свою деятельность. Сначала взяли в аренду здание в селе Верхне-Яркеево, потом его выкупили. Сейчас это целый торговый комплекс с производственными помещениями, где изготавливают хлебобулочные и кондитерские изделия.

Свежий хлеб печем, кулинария у нас, товары первой необходимости у нас, молоко, сыры, масла, все полуфабрикаты и на втором этаже мы в этом году открыли кафе, и у нас есть банкетный зал на 120 мест. Айгуль Кабирова, предприниматель

Развивая свой бизнес, они вносят вклад в общее развитие социально-экономического благополучия района. На сегодня семейная пара создала порядка 30 рабочих мест.

Есть желание, конечно, в дальнейшем развиваться, в дальнейшем работать, хочется в других районах тоже хочется, в планах есть работать. Динар Бахтизин, предприниматель