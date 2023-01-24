Учитель погибшего в зоне СВО «безбашенного» Фаниса Хусаинова рассказала, каким он был в детстве

17 января в поселке Верхние Татышлы Татышлинского района проводили в последний путь 24-летнего младшего сержанта Фаниса Хусаинова, погибшего в зоне проведения СВО. Он отправился туда добровольцем и служил в составе батальона «Барс-17». Парень получил прозвище «Безбашенный Фанис».

Первая учительница Фаниса Айсылу Хазипова поделилась, что в младших классах Фанис учился средне, но всегда делал уроки и был неформальным лидером в коллективе - он всегда притягивал к себе людей, как магнит, и был на позитиве, сообщает "Молодежная газета".