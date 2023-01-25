Что делается в Башкирии для развития Зауралья

Кардинально изменилась ситуация в сфере добычи полезных ископаемых в Зауралье. Импульсом для этого стало создание в 2021 году межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в сфере недропользования на территории республики. Комиссии за короткий срок удалось организовать системную работу по наведению порядка в сфере недропользования, в том числе в Зауралье. По итогам 2021 года поступления в бюджет Башкирии от недропользователей превысили 91 млн рублей и это не предел.