В Уфе в детском саду реализуется профориентационный проект для малышей

Детский сад – как инновационная площадка. В стенах дошкольного учреждения в Калининском районе столице реализуется профориентационный проект для малышей. Открылась инновационная площадка в 2021 году – в Год науки и технологий.

Слово «инструкция» для этих малышей знакомо. Дети в курсе, что книжка на столе подскажет им, как правильно собрать изделие. Коллекция конструкторов в детском саду впечатляет – модели собирались постепенно. Принцип сборки – от легкого с сложному. Вплоть до собственных изобретений.

Развивает мышление, самовыражение ребенка. Регина Валеева, воспитатель детского сада № 107 г.Уфы

Развивающая польза конструкторов – не главное. С помощью моделирования реализуется проект по ранней профориентации. Большинство мам и пап этих малышей – сотрудники предприятия УМПО. По сути, детям через игру презентуют профессию инженера. Детсадовцы уже сейчас могут ответить на вопрос о будущем.

Возможно, что дети еще не раз поменяют свое мнение. Проект нацелен в первую очередь на знакомство с профессией. В группах также используются тематические бизиборды – по специальностям. А в коридорах детского сада оформлена экспозиция с картинками рабочих из разных отраслей. Проект реализуется с 2021 года. В январе с помощью телемоста руководство учреждения презентовало его для городов республики.