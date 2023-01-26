В Башкирию в отпуск прибыли военнослужащие из зоны СВО

Военнослужащие батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова приехали в отпуск в родную Башкирию. Ранним утром, 26 января, бойцы прибыли в Уфу, где посетили Советскую площадь с возложением цветов к памятнику легендарному комдиву.
Военных встретили их семьи, близкие и друзья, а также советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов. Группа бойцов является первой из батальонов Башкирии, которые прибыли в отпуск. Ранее военнослужащим удавалось приезжать поодиночке.
Всего в отпуск прибыли 22 военнослужащих батальонов имени Доставалова, а также несколько раненых бойцов батальона имени Шаймуратова, которым предстоит реабилитация после лечения в госпиталях.
«Бойцы, мы рады видеть вас дома. Передаю вам привет от Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Башкирские воины доблестно служат в зоне специальной военной операции и безупречно выполняют боевые задачи, поставленные перед нашей страной. Об этом я знаю не понаслышке: о вас постоянно говорит и командование», – обратился к военным Алик Камалетдинов.
Семьи военнослужащих более полугода ждут родных. В Башкирии активно действует поддержка семей бойцов по указу Главы региона Радия Хабирова.
Военнослужащий батальона имени Шаймуратова с позывным «Батл» служит с первых дней СВО. На передовой он – старший наводчик гранотомётного взвода.
«В гражданской жизни я занимался тренерской деятельностью, промышленным альпинизмом, много путешествовал. Но пришло время защищать Родину. Важно поскорее покончить с фашистской нечистью, и кто, если не мы, сделает это? Поэтому, не раздумывая, отправился выполнять свой долг. Служить непросто, это надо признать. Но мы хорошо обучались, тренировались и были готовы. Командование о нас отзывается хорошо. Я убеждён, что башкирские воины самые лучшие. Надо отметить, что волнение на передовой – это нормальное состояние, не боится только глупый человек. Но мы – башкирские воины – преодолеваем всё и идём вперёд. Так что победа обязательно будет за нами. Поддержка республики очень важна для нас. Приятной новостью для нас стал недавний указ Главы республики о дополнительных мерах нашей поддержки. Но её мы чувствуем постоянно. Спасибо руководству Башкирии, нашим землякам», – рассказал «Батл».
Служащий с позывным «Бек» не молод. До того, как стать участником СВО, мужчина работал плотником, но так сложилось, что мастер держит в руках АК - автомат Калашникова. Он задумчив, немногословен, лицо обветрено, взгляд бойца пронзительный.
«Дома меня ждут супруга и четверо детей. Я им звонил, если была возможность. Но наконец-то я обниму своих любимых, они дождались меня. Когда началась специальная военная операция, я не сомневался, что встану в один строй с односельчанами и буду выполнять боевые задачи, поставленные перед нами страной», – рассказал военный.
Военный с позывным «Рахим» поделился своей историей, осторожно придерживая на руках свою пятимесячную малышку:
«У меня родилась дочь. Я впервые держу её на руках. Это непередаваемые эмоции. Спасибо командованию, что, как только представилась возможность, они отправили меня домой. И поэтому я счастлив держать в руках самое большое счастье в моей жизни», – рассказал мужчина.
Воинов на Советской площади приветствовали кадеты и юнармейцы лицея Булгаково и преподаватель – ветеран военной службы, майор запаса Ильшат Гафаров. Знаменосец кадетского расчёта, лицеист Шамиль рассказал информагентству, что его отец также является участником СВО.
«Мой папа спецназовец, служит в батальоне имени Минигали Шаймуратова. Я горжусь своим папой, он научил меня маршировать, занимался со мной в тренажёрном зале. В будущем планирую работать стоматологом. Но какую бы профессию ни выбрал, отец говорит, что мужчина должен всегда быть готовым защитить свою Родину», – сказал мальчик.
После возложения цветов памятнику легендарного воина, служащие отправились домой, где их тепло встретят родные.