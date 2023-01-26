В Башкирию в отпуск прибыли военнослужащие из зоны СВО

«В гражданской жизни я занимался тренерской деятельностью, промышленным альпинизмом, много путешествовал. Но пришло время защищать Родину. Важно поскорее покончить с фашистской нечистью, и кто, если не мы, сделает это? Поэтому, не раздумывая, отправился выполнять свой долг. Служить непросто, это надо признать. Но мы хорошо обучались, тренировались и были готовы. Командование о нас отзывается хорошо. Я убеждён, что башкирские воины самые лучшие. Надо отметить, что волнение на передовой – это нормальное состояние, не боится только глупый человек. Но мы – башкирские воины – преодолеваем всё и идём вперёд. Так что победа обязательно будет за нами. Поддержка республики очень важна для нас. Приятной новостью для нас стал недавний указ Главы республики о дополнительных мерах нашей поддержки. Но её мы чувствуем постоянно. Спасибо руководству Башкирии, нашим землякам», – рассказал «Батл».